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Hombres armados abren fuego cerca del consulado israelí en Estambul [EN]
Según informaron los medios de comunicación, tres personas murieron y dos agentes de policía resultaron heridos en el incidente.
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#1
Cuñado
It remains unclear at this time if the consulate was targeted during the incident.
The consulate has been closed for at least two years and is likely unstaffed
Pero The Jerusalem Post no pierde la oportunidad de hacer gala del idiosincrásico victimismo sionista.
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#2
Herumel
#1
Eso venía a decir, cerca del Consulado Israelí, o cerca del Restaurante Şans, a saber, lo mismo era una comida familiar, solamente por Navaja de Ockham.
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#3
XtrMnIO
#1
Si, los lloricas genocidas, acaparan las peores cualidades del genero humano.
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The consulate has been closed for at least two years and is likely unstaffed
Pero The Jerusalem Post no pierde la oportunidad de hacer gala del idiosincrásico victimismo sionista.