"Salí temprano de casa y me encuentro con semejante cuadro: todo el coche estaba sellado con espuma. Estaba bien estacionado y no molestaba a nadie. Ahora lo tengo en el servicio. El mecánico está impresionado. Han intentado despegarlo, pero no ha sido posible. Van a tener que rasparlo todo a la fuerza y echarán a perder la pintura". Con este relato el conductor de este vehículo contó en YouTube este incidente en Rusia. En la actualidad se busca a los responsables.