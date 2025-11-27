edición general
Un hombre recibe una multa por no declarar en la aduana suiza dos cruasanes que se comió en Alemania

El “certificado de exportación” es un documento emitido por la tienda en Alemania cuando un cliente no residente en la Unión Europea compra productos y desea recuperar el IVA alemán. Sin embargo, durante la inspección de la mercancía de este hombre, un funcionario notó que faltaban dos cruasanes en la lista de productos declarados.

#1 imaginateca
En el texto de la noticia:
"además de los dos cruasanes, la oficina de aduanas informa de la falta de otras mercancías que figuraban en el documento de exportación".

Y luego: "ya se le impuso una multa en otras ocasiones por reiteradas declaraciones falsas".

Sen-sa-cio-na-liiiiiiis-ta
#2 kreator
#1 quiere que le devuelvan el IVA de cosas que no están.... Y de ahí la multa. Vamos, sensacionalista es muy poco. El tío es un jeta y ya le han pillado varias veces.
#4 chocoleches
El periodista parece no ha entendido como funciona el tax free. A este señor le han multado por lo contrario, por declarar dos cruasanes que ya no tenía, para que le retornaran el IVA. Que el documento se llame certificado de exportación, le tendría que dar alguna pista.

El párrafo final es surrealista, sólo te devuelven el IVA para compras de más de trescientos euros.

No es tan difícil, en serio.
#3 DenisseJoel
Bulo.
