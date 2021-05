El hombre que quiso ser buitre leonado  

"Los buitres desaparecerán" dice Manuel Aguilera. Manu "el de los buitres" se ha pasado toda la vida entre aves carroñeras. Tiene 69 años. A los 12 años empezó a escaparse con su bicicleta al muladar de Binaced, en Huesca, su pueblo de siempre. No pudo estudiar una carrera. No pudo ser biólogo. No pudo ser científico. Pero llevaba dentro el método: consiguió un cuaderno de campo, un bolígrafo y un cadáver en el que meterse para ver a los buitres sin ser visto. Aquello le proporcionó un placer intelectual inabarcable, fiebres y el tifus.