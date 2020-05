Kevin Harrington pasó 17 años entre rejas por un asesinato que no cometió. El pasado martes, un juez desestimó su condena y le exoneró de la cadena perpetua después de que los fiscales determinaran que un testigo clave fue coaccionado para implicarle él y a un segundo hombre. Un grupo de amigos y familiares le esperaba afuera del Centro Correccional Macomb de Michigan. Pero Harrington no pudo abrazarlos. Todavía no puede irse a casa.