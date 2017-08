El hombre que ha dedicado 23 años de su vida a una sola palabra: buscarle un nombre a Macedonia

Ya pasaron 26 años desde que se desintegró Yugoslavia y nació la República de Macedonia. Pero en todo este tiempo no se ha logrado acordar un nombre oficial para el país, debido a las objeciones de Grecia con el nombre "Macedonia". Durante casi todo este tiempo un hombre ha estado trabajando para resolver el problema. Matthew Nimetz aclara q no ha pasado cada momento de los últimos 23 años pensando en una sola palabra: "Macedonia". "Probablemente he pensando sobre esta palabra más que ninguna otra persona, incluidos los habitantes de ese país.