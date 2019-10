Un hombre fallece de un infarto en la Ciudad de la Justicia cuando iba a ser juzgado

Los médicos han intentado reanimarlo pero no han podido utilizar el desfibrilador de los juzgados porque no funcionaba adecuadamente Un hombre de 54 años ha fallecido este jueves de una parada cardiorespiratorioa en la Ciudad de la Justicia de Valencia cuando iba a ser juzgado por delito de tráfico de drogas. El hombre ha entrado en parada mientras esperaba la resolución del juicio y un médico ha intentado reanimarlo con maniobras manuales dado que el desfibrilador de las instalaciones no funcionó adecuadamente, han confirmado fuentes oficiales