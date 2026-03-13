Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

En determinados casos, los trabajadores que han desarrollado parte de su actividad laboral en Suiza pueden recibir prestaciones por desempleo en Francia. El sospechoso utilizó esta circunstancia para reforzar sus solicitudes y hacer más creíbles sus identidades ficticias. Durante al menos dos años, esta estrategia le permitió acumular grandes cantidades de dinero procedentes de ayudas públicas. Según las estimaciones de la policía, el fraude alcanzó un total cercano a 239.000 euros.