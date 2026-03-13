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Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

En determinados casos, los trabajadores que han desarrollado parte de su actividad laboral en Suiza pueden recibir prestaciones por desempleo en Francia. El sospechoso utilizó esta circunstancia para reforzar sus solicitudes y hacer más creíbles sus identidades ficticias. Durante al menos dos años, esta estrategia le permitió acumular grandes cantidades de dinero procedentes de ayudas públicas. Según las estimaciones de la policía, el fraude alcanzó un total cercano a 239.000 euros.

| etiquetas: fraudes , pensiones , francia
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3 comentarios
6 1 0 K 70 actualidad
Andreham #1 Andreham
El trabajo que tiene que hacer una persona para robar en 2 años menos de lo que cuesta un piso, y luego tienes a otros que roban eso al mes y no les pasa nada, aún les votan para que lo hagan más.
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#2 Toponotomalasuerte
#1 deja en paz a la familia Ayuso! Está noticia no va de ellos.
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#3 perica_we
#1 230.000 ya da para un pisito..... en 2 años..... y la gente trabajando por 1500€ / mes......
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menéame