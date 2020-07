Hombre que dijo que las mascarillas eran una "moda" muere

Richard Rose, de 37 años y natural de Ohio, murió el pasado 4 de julio por complicaciones derivadas del coronavirus, que le fue diagnosticado tres días antes. El caso se ha hecho notable porque se trata de un hombre que realizaba publicaciones en Facebook apoyando la campaña antimascarilla y ahora sus mensajes se han hecho virales."Deja que esto quede claro. No estoy comprando una máscara de mierda. Llegué hasta aquí para no comprar esa maldita exageración". Sus allegados esperan sirva como advertencia para aquellos que no se toman en serio.