Un hombre de Chicago mata a una mujer y luego se suicida por temer estar infectado por coronavirus [ENG]

La policía dice que un hombre en el área de Chicago disparó a una mujer en su departamento y posteriormente se suicidó por temor a que ambos tuvieran el nuevo coronavirus, informa The Chicago Tribune. Los agentes del sheriff del condado de Will encontraron los cuerpos de Patrick Jesernik, de 54 años, y Cheryl Schriefer, de 59, durante un chequeo de asistencia social que había sido solicitado por la familia de Jesernik, que no había tenido noticias suyas. La familia dice que Jesernik había tenido miedo de sufrir COVID-19 y le costaba respirar