Un hombre arroja harina sobre el candidato izquierdista a la Presidencia francesa, Jean-Luc Mélenchon

El líder del partido izquierdista francés La Francia Inumisa (LFI) y candidato presidencial, Jean-LucMélenchon, recibió un buen puñado de harina de un hombre al inicio de una manifestación en París contra la extrema derecha. Mélenchon respondió con calma a la prensa mientras se quitaba la harina de la cara: "Hay mucha tensión. No sé cuál fue el motivo para tirármela. Es realmente un umbral que se ha traspasado. Podría haber sido peor... Está hecho para intimidar (...) No me asustan", agregó.