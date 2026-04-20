Un hombre armado dispara contra los turistas en las pirámides de Teotihuacán: al menos dos muertos y varios heridos

Un hombre armado ha abierto fuego contra turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México. El atacante se encontraría en lo alto de la Pirámide de la Luna y comenzó a disparar a las personas que estaban visitando la zona. Al menos dos personas, una de nacionalidad canadiense, han perdido la vida Hay seis personas heridas, cuatro por los disparos y dos por caídas al tratar de huir en mitad del pánico. Rápidamente las autoridades del país se desplegaron por el reciento tras recibir la alerta de los disparos en el interior del parque