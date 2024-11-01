Un hombre acaba con cáncer de próstata y castración química tras esperar un año y medio una consulta con el urólogo

Un vecino de Valencia tuvo que esperar casi un año y medio para ser atendido por un urólogo pese a sufrir dolores constantes en la zona de la próstata. Cuando finalmente fue explorado, el diagnóstico reveló un cáncer de próstata grave que requirió radioterapia y castración química para frenar el avance del tumor. El afectado denuncia que durante todo el proceso hubo "desorganización, falta de compromiso, negligencia, descoordinación entre servicios, falta de control de tiempos en la gestión de las citas, errores y fallos" en el hospital donde f