Homan llama "guerreros del teclado" a quienes dicen que Trump está ablandando su política migratoria: “Las deportaciones masivas están llegando”

Tom Homan no mostró paciencia para con los críticos MAGA. El zar de la frontera de la Casa Blanca compareció este martes en el Border Security Expo de Phoenix ante una sala llena de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y aseguró que la Administración Trump no está ablandando su política fronteriza, a pesar de algunos cuestionamientos dentro del partido. "Para la gente que dice 'el presidente Trump se está ablandando en las deportaciones masivas', no saben de lo que están hablando", dijo Homan, calificando a esos detractores