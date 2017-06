Hollywood es todavía más machista que el mundo real (EN)

La brecha de género en los salarios en los EE.UU es bien conocida , pero también estoy interesado en cómo la fuerza de trabajo se refleja en la cultura popular. Por ejemplo, me fijaba en varias ocupaciones - históricamente algunas basadas en el género, otros consideradas de prestigio o bien remunerados - para ver la diferencia que existe en brecha de género en las películas (que es grande). Me sugirieron que comparara las diferencias de género de la gran pantalla con la verdadera fuerza de trabajo de los EE.UU. Así que eso es lo que he hecho.