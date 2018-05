¿Hollywood prefiere a las mujeres sin cabeza (literalmente)?

Ni siquiera 'Wonder Woman' se libra. También películas alabadas por la crítica como 'American Beauty' o 'La juventud', o taquillazos como 'Sex in the City' o 'Despedida de soltero', se apuntan a descabezar mujeres. Pero, ¿qué conlleva esta pérdida de cabeza? Lo primero es la falta de identidad. Como afirma Marcia Belsky, "muestra la deshumanización las imágenes de mujeres". Su esperanza es que a medida que la conciencia social cambie, se pueda corregir cómo se comercializa la sexualidad femenina y para quién se comercializa.