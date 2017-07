Hola, ¿tienes un minuto para escuchar a un captador precario?

Si me concedes ese minuto, esta vez no te hablaré de dramas humanitarios, ni de la labor que hace nuestra ONG en medio planeta. Esta vez te hablaré de mí, de nosotras y nosotros, los captadores de socios, todos estos jóvenes que esquivas con fastidio en las calles céntricas. Somos trabajadores, ¿lo sabías? Hay quien todavía cree que somos voluntarios, pero no. Trabajadores a media jornada, algunos empleados directamente por una ONG, otros a través de subcontratas.