Los atropellos a la infancia en Estados Unidos son una constante. Hace dos años, unas investigaciones del periódico The New York Times y de la organización Human Rights Watch reveló que cientos, si no miles, de menores trabajaban en plantaciones de tabaco de Estados Unidos.