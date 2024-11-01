La historia del sombrero-zapato

La inspiración para la creación del Shoe Hat se remonta a una fotografía de Dalí tomada por su esposa, Gala Dalí, en 1933, en la que el pintor llevaba un zapato de mujer en la cabeza y otro en el hombro. En ese entonces Schiaparelli era la encargada de diseñar el vestuario de la actriz Mae West para sus películas, por lo que el sombrero fue diseñado para que se llevara con un vestido y un saco negro con una aplicación en pedrería de una boca roja. Un outfit seductor y rompedor.