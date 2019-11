La historia del seguro de viajes en el mundo

Uno podría pensar que la historia del seguro de viaje es algo reciente. No en vano, tiene mucho que ver con el desarrollo del viaje en automóvil, que cuenta ya con algo más de cien años. No había tantos propietarios de automóviles antes de 1900 y desde luego muy pocas personas viajaban al extranjero en comparación con las que lo hacen hoy en día. Pero lo cierto es que tanto seguro en general como el de viaje en particular tienen miles de años de historia a sus espaldas.