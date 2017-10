La historia secreta de las científicas que ayudaron a derrotar a los nazis (ENG)

Millones de mujeres ayudaron con su esfuerzo al ponerse pantalones para trabajar en fábricas - como Rosie the Riveter. Pero mucho menos conocido es que más de 10.000 mujeres viajaron a Washington para ayudar con sus ideas y su formación académica. Esas mujeres provenían de una generación de cuando las mujeres ni esperaban ni recibían el mérito por sus logros en la vida pública. No formaban parte del personal superior, y no escribieron sus historias en primera persona. Sus esfuerzos estuvieron ocultos casi por completo durante más de 70 años.