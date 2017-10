La historia de RuneQuest en España: un juego de rol legendario

Que RuneQuest es uno de los juegos más famosos y queridos de nuestra afición no lo pone en duda nadie. La historia de RuneQuest en España comienza muy pronto: en octubre de 1988. En efecto, es el tercer juego de rol traducido al castellano y por un mes de diferencia no es el segundo (La llamada de Cthulhu). Sin embargo, a nivel editorial, no ha tenido la suerte que el juego basado en la obra de Lovecraft. Así, encontramos grandes periodos donde no se ha publicado nada para este juego.