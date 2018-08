Historia de las ONG (I): Inicios y primeras organizaciones

Según la Carta de Naciones Unidas (ONU 1945) se considera Organización No Gubernamental (ONG) a toda aquella “organización internacional cuya constitución no sea consecuencia de un tratado internacional”. También se recoge que este tipo de entidades no pertenecen a ningún gobierno, y además que pueden gozar de un carácter privado e independiente. No es difícil averiguar cual es el significado del termino ONG, pero ¿sabemos el origen de estas entidades?