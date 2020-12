Una historia de nosotros: introducción (inglés)

Como escritor y como persona generalmente pensativa, he pasado gran parte de mi vida pensando en la sociedad en la que vivo y en las sociedades en general. Siempre he imaginado a la sociedad como una especie de humano gigante, un organismo vivo como cada uno de nosotros, solo que mucho más grande. Cuando eres una sola célula en el cuerpo de un gigante, es difícil entender qué está haciendo el gigante, o por qué es así, porque realmente no puedes alejarte y mirar todo a la vez. Pero lo hacemos lo mejor que podemos.