La historia de los nefastos Zeldas de CD-i: cómo Philips fracasó al llevar a los héroes de Nintendo a su propia consola

The Legend of Zelda es una saga de culto. No obstante, se produjeron tres títulos para una videoconsola de Philips que, a pesar de contar con la aprobación de Nintendo, no le hacen justicia a la saga. Tres entregas que algunos consideran poco más que una broma y un chiste de mal gusto. Tres entregas que el tiempo ha tratado realmente mal: estamos ante unas aventuras de scroll lateral cuya torpe jugabilidad y diseño de niveles solo es eclipsada por unas cinemáticas que han sido (y son) carne de memes.