Historia de la mayor estafa enológica del mundo (primera parte)

Mi informante secreto Ritchi, me pone en las manos un libro de esos que exige su lectura inmediata y casi voraz por el interés que despierta en una mente curiosa (¿o debería haber escrito chismosa?) como la mía. El libro en cuestión es "The billonaires Vinegar/ The mistery of de world´s most expensive bottle of wine" , y su autor Benjamin Wallace se muestra como un obsesivo del tema, que terminó investigando hasta las últimas consecuencias el accionar de quien sería uno de los mayores estafadores del mercado mundial de vinos, Hardy Rodenstock.