La historia del juego de mesa creado para explicar una doctrina anti-monopolios que, irónicamente, se convirtió en el Mo

¿Hay alguien que no haya jugado nunca al Monopoly? ¿Que no haya disfrutado comprando calles, construyendo casas u hoteles y enriqueciéndose o, sobre todo, arruinando al rival -lúdicamente hablando, se entiende-? Pues ese juego de mesa, considerado una plasmación a pequeña escala del funcionamiento del capitalismo, nació en 1935 inspirándose en otro tres décadas anterior que había sido concebido para explicar la doctrina económica del georgismo, paradójicamente muy crítica con ese sistema. Se llamaba The Landlord’s Game, el Juego del arrendador.