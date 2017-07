La historia de Gabriel J. Martín : psicólogo intersexual

Nací en San Fernando (Cádiz), el 12 de julio de 1971 a las 20:35, justo a la puesta de sol. Nací con una intersexualidad cosa que, como podrás imaginarte, me condujo a una vida absolutamente diferente. En mi caso (que sólo se produce en uno de cada 10.000.000 de varones) mis genitales externos parecían femeninos. Nací con los testículos alojados en las ingles. No tenía escroto, mi pene era muy pequeño y tenía hipospadia (uretra por debajo del pene). Me llamaron Patricia.