La historia del falso abogado chileno que logró la libertad de 13 imputados en un año y tres meses de ejercicio ilegal

Glicciano Rocco ejerció ilegalmente como abogado durante 1 año y 3 meses logrando sacar de prisión a 13 imputados que lo contrataron pensando que era un profesional de nombre Patricio Pacheco.Para su abogado defensor concurre el delito de ejercicio ilegal, pero no el de estafa."No es el hecho de ser o no ser abogado.El estafador trabaja para perjudicar a otro.En este caso no, porque Rocco venía en forma permanente a los tribunales.Trabajaba los casos, alegaba en la corte, revisaba las medidas cautelares, y estaba 100% preocupado de sus clientes