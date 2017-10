La historia: eterna asignatura pendiente (una aproximación a la historia de cataluña)

[...] No nos engañemos, que el rey se tenga que someter a las cortes (y en la Corona de Aragón, no hay unas cortes sino varias, están las valencianas, las aragonesas, las catalanas, etc.), no quiere decir que estemos en un escenario que podamos llamar ni remotamente democrático. Las Cortes son oligárquicas, las Cortes representan a la oligarquía, a la nobleza y la iglesia, y aún cuando representan a las ciudades, representan a las oligarquías urbanas. El pueblo se queda fuera, como siempre.