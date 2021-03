La historia del electroshock: el tratamiento más polémico y estigmatizado

"Todos tus psiquiatras mediocres te están dando electroshock / ellos dicen que así podrás vivir en casa, con mamá, con papá / en lugar de en un manicomio / pero cada vez que intentas leer un libro es imposible pasar de la página 17 / porque inmediatamente olvidas donde estabas, así que no puedes ni siquiera leer / no sabes que ellos estarán dispuestos a matar a tus hijos / no sabes que matarán a tus hijos”. Con estas palabras tan crudas directas Lou Reed, el más ilustre poeta maldito del rock, relataba su experiencia con la terapia electr