Historia de la Droga. Edad Media: Entre lo Sacro y lo Profano

La droga, término mitificado desde la visión actual. Pero ¿qué es la droga? Si la definimos como toda aquella sustancia que se consume con el fin de alterar el estado del individuo, comprendemos que no podemos desligar su uso de la medicina ancestral, que deriva en el mundo farmacéutico actual. Debemos hablar de rituales, de magia y religión, y cómo no, del consumo social que se da en cada momento histórico. Vemos como sin ella y el desarrollo que conlleva, no existiría la sociedad actual como tal, para bien y para mal.