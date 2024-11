Historia del buque "Ciudad de Benarés" [ENG]

El SS City of Benares fue un trasatlántico británico con turbina de vapor , construido para Ellerman Lines por Barclay, Curle & Co de Glasgow en 1936. Durante la Segunda Guerra Mundial , el City of Benares fue utilizado como barco de evacuación para transportar a 90 niños de Gran Bretaña a Canadá . El submarino alemán U-48 lo hundió mediante torpedos en septiembre de 1940 con la pérdida de 260 personas de un total de 408, incluida la muerte de 77 de los niños evacuados.