Pues recientemente se descubrió que dentro un sitio privado de torrents, ha estado circulando una ROM con 70 extraños videojuegos japoneses que se creían perdidos. El archivo pesa 67 GB y ha estado limitado "sólo para coleccionistas", de hecho, el nombre de la carpeta era "NO SUBIR" ("DO NOT UPLOAD"), ya que el objetivo es que no estuviesen disponibles para todo el público.