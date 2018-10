Hipotecas, impuestos, cláusulas, Banca y Derecho

La decisión que finalmente tome el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo seguramente no va a ser escandalosa desde el punto de vista de su contenido. Pero el “itinerario” no ha dejado en buen lugar a la Sala III del TS, porque va a hacer falta mucho esfuerzo para impedir que muchos ciudadanos queden convencidos de que en nuestro país los bancos no son sólo entidades sistémicas cuyos intereses son “de orden público”, sino que incluso son “fuente del derecho”.