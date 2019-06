La hipocresía de Theresa May con el cannabis y las armas

¿Cómo es posible que Theresa May siga insistiendo en que el cannabis no tiene propiedades medicinales mientras que la empresa de su marido obtiene millones de libras esterlinas de su uso medicinal? ¿Cómo es posible tener un ministro de drogas que se beneficia de la política sobre drogas?. Después de sus innumerables manifestaciones en contra de la legalización del cannabis recreativo, la Primera Ministro de Gran Bretaña, el marido de la Señora Theresa May es un consumado vendedor de cannabis en su país.