Hipercor y Alcampo lanzan dos agresivas ofertas en aceite de oliva virgen extra

El aceite de oliva virgen extra botella 1 litro de Carbonell está a 7,25 euros en Hipercor, pero comprando dos, la segunda unidad sale a 3,63 euros. En Alcampo predominan las ofertas de 3x2. La garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra La Española está a 32,95 euros, pero si te llevas tres, la tercera botella sale totalmente gratis.