edición general
3 meneos
32 clics

Hipercor y Alcampo lanzan dos agresivas ofertas en aceite de oliva virgen extra

El aceite de oliva virgen extra botella 1 litro de Carbonell está a 7,25 euros en Hipercor, pero comprando dos, la segunda unidad sale a 3,63 euros. En Alcampo predominan las ofertas de 3x2. La garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra La Española está a 32,95 euros, pero si te llevas tres, la tercera botella sale totalmente gratis.

| etiquetas: oferta , agresiva , hipercor , alcampo
2 1 3 K 4 actualidad
8 comentarios
2 1 3 K 4 actualidad
Gry #1 Gry
No da el precio por litro al que sale con la oferta....

(7,25+3,75)/2=5,5
(32,95*2)/15=4,4
3 K 52
bronco1890 #3 bronco1890
#1 A 4,65 la botella de litro en el Mercadona sin tanto lío.
2 K 35
#5 chocoleches
Hay ofertas a menos de cuatro euros el litro de AOVE

www.compraonline.alcampo.es/products/suroliva-aceite-de-oliva-virgen-e
0 K 12
daTO #4 daTO
Acumularon cuando se vendía caro y ahora se lo quieren quitar de encima. No es que se eche a perder rápido, pero ese aceite es viejo. Recomiendo comprar aceite fresco,
0 K 10
#8 Aaaa3
#4 fresco, fresco... Es pronto, no? O ya ha empezado la campaña?
0 K 6
Dasmandr #7 Dasmandr
Que el envío parezca publicidad, con muro de cookies, no quita que, además, sea Carbonell. Pues no, gracias.
Cooperativas hay, con mejor calidad, que irse a eso.
0 K 8
Glidingdemon #2 Glidingdemon
66 entre 15 son 4.4 euros litro, ese si es un buen precio. Si no te dan gato por liebre que también puede ser que no sea AOVE.
0 K 8
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo *
#2 pero te tienes que llevar 15 litrazos de golpe. El AOVE de 1l Hacendado, está a 4,65€
super.facua.org/mercadona/aceite-de-oliva/aceite-de-oliva-virgen-extra
1 K 22

menéame