Hilo en Twitter de un Neumólogo en un hospital del sur de Madrid preocupado por el coronavirus

User: @donni__69

Soy neumólogo en un hospital del sur de Madrid y estoy tremendamente preocupado por el #coronavirus . No sé si nuestros dirigentes han hecho números pero son para asustar.

El SARS-CoV-2 tiene un periodo de incubación de unos 5 días durante los que los pacientes son ya contagiosos. La tasa de contagio R0 (numero de pacientes infectados por cada enfermo ) es de entre 1.5 y 2.5. Traducido: el número de enfermos se duplica cada 5 días

Según los datos de China, el 20% precisan hospitalización y el 5% intubación y ventilación mecánica en UCI.

Afortunadamente los datos de Corea del Sur, que está haciendo muchos más tests y diagnosticando muchos más casos leves, hablan de sólo un 10% de hospitalizados, por lo que asumiré una tasa de ingreso en UCI de sólo 2.5%

Con el número de pacientes actualmente diagnosticados en mi hospital, y duplicándose la cifra cada 5 días, calculo que a finales de abril habrá en mi área unos 2000 infectados (4->8->16->32->64->128->256->512->1024->2048). Así son los datos cuando crecen de manera exponencial.

Y probablemente alcancemos esas cifras antes, dado de en breve vamos a empezar a hacer más tests y ahora mismo hay muchos pacientes sin diagnosticar.

Mi hospital atiende a una población de 225.000 habitantes. Tiene 406 camas, de las cuales 12 son de UCI. Hay además otras 20 en Reanimación que podrían ser usadas como camas de UCI. 32 en total. Quizá mis compañeros de

@InnovaHUCI y @cvelayos me puedan corregir si me equivoco

Si el 10% necesitan ingreso, en la última quincena de abril necesitaremos al menos 200 camas para esos pacientes. La mitad de las de mi hospital. Y de ellos 40-50 en UCI. Es decir TODAS LAS CAMAS DE UCI de mi centro. A mediados de abril.

Y la gente seguirá enfermando de otras patologías y teniendo cirugías y accidentes y necesitando ingresar… Habrá que suspender todas las cirugías programadas y decidir no ingresar muchas patologías no tan graves que hoy no se envían a casa

Pero es que la media de estancia de estos pacientes es de 2 semanas hasta la curación y/o hasta que dejan de ser contagiosos. Y la de los más graves es de 3 semanas. Los primeros contagiados ya habrán sido dados de alta. Pero el grueso de los enfermos seguirán ingresados.

Eso significa que en sólo 5 días más, necesitaremos otras 200 camas y otras 50 camas de UCI!!!! En la primera semana de mayo!!!! Todas las camas de mi hospital. TODAS.

A estas alturas la UCI estará totalmente sobrepasada. Esto implica que habrá que tomar decisiones éticas muy difíciles. Habrá que decidir a qué pacientes ventilar y a quienes dejar morir porque no habrá ventiladores ni camas de UCI para todos.

De estos datos habrá que descontar a los fallecidos. La tasa de mortalidad del virus en China es del 2.3%. Parece que los datos coreanos son más optimistas con una tasa de mortalidad menor del 1%. Está claro que por aquí (afortunadamente) no vamos a liberar muchas camas.

Por otro lado el personal sanitario no somos superhéroes. Enfermaremos también por el coronavirus. Y necesitaremos 2-3 semanas para dejar de ser contagiosos y poder reincorporarnos al trabajo. Y tendremos familiares enfermos a los que atender. Y tendremos miedo de ir a trabajar.

Los que continúen sanos deberán dedicarse íntegramente a los hospitalizados. Se suspenderán consultas y pruebas diagnosticas no esenciales.

Estos datos son extrapolables a cualquier otro hospital y área del país. Todo esto ocurrirá si seguimos sin hacer nada como hasta ahora, en la “fase de contención”. Para mí está claro que la infección ya no se puede contener, solo enlentecer para no colapsar el sistema sanitario.

Por eso el gobierno deberá tomar decisiones difíciles sí o sí para evitar que llegue está situación que os describo y evitar el colapso del sistema sanitario.

En primer lugar limitar los movimientos de la población dentro de las zonas más afectadas y prohibir todos las reuniones de personas como han hecho en Italia. Calculo que nos queda una semana para eso en España.

Pero eso no solucionará el colapso sanitario dentro de la zona afecta, cuyos habitantes seguirán contagiándose y colapsando los hospitales.

Lo siguiente será la prohibición de toda actividad no esencial y la cuarentena domiciliaria obligatoria como han hecho en China. El cierre de todos los colegios, universidades, fábricas y oficinas.

Solo podremos salir de casa los trabajadores sanos de actividades esenciales para la sociedad (policía, bomberos, sanitarios, servicios básicos). Es la única forma de frenar el virus. Eso es la paralización total de un país y su economía. Durante al menos 4-6 semanas.

Afortunadamente esto dará un respiro al sistema. Los hospitales estarán a tope pero no colapsados. El personal sanitario enfermo se irá reincorporando al trabajo afortunadamente a con anticuerpos frente al virus.

La vacuna no va a llegar a tiempo. Afortunadamente parece que tenemos algunos antivirales que tienen actividad frente al SARS-CoV-2 y se están aplicando a los casos más graves aunque los datos de eficacia aún no están claros.

Otra pequeña esperanza es la llegada del buen tiempo. El virus se extiende más lentamente con el calor. Pero se sigue extendiendo. Y quedan 3 meses hasta el verano. No podemos confiar en eso para paralizar el contagio.

No soy epidemiólogo. Seguro que no estoy teniendo en cuenta muchos otros factores que afectan la expansión de la infección. Ojalá me equivoque. Y por mucho. Pero estos son los números que me salen. Hay que prepararse para este escenario.