Hilo de twitter de el zenutrio, donde habla de cómo se está exigiendo a los jóvenes, comportamientos que no se corresponden con su edad. Empieza con una cita de Sócrates: "La juventud de hoy ama el lujo. Es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto... "