Hijos de socialistas asesinados por ETA responden al PP

Josu Elespe, hijo de Forilán Elespe, edil socialista de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), asesinado por la banda terrorista, ha respondido a Teresa Jiménez Becerril (PP), que asegura que "ETA no está acabada". "Me hace feliz que ETA no exista, que tengamos un gobierno de izquierdas en España, y que se encare el problema catalán desde el diálogo. Mi padre pensaría lo mismo", ha asegurado en un tuit. A esas palabras ha reaccionado María Jáuregi, hija de Juan María Jáuregi, político socialista exgobernador civil de Guipúzcoa, asesinado por ETA.