Hijos de las nauseas . Asesinados por España

Tropezando nuevamente con la justicia de España, con las nauseas que causa vivir en esta tierra. Camino al trabajo con un papel que me obliga a presentar en los juzgados, Y sentados en un silla al entrar al trabajo encuentro abatido a un compañero me da los nombre de las dos últimas personas que se han suicidado en vall d´Uixó. Misma edad que yo, clase social y problemas. No son suicidios, son asesinatos de clase.