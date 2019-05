Se da por hecho que si alguien tiene un hijo único es únicamente por aspectos económicos o de fertilidad. No se piensa en qué tal vez se quiera solo uno, no compense tener más hijos por determinadas situaciones o pueda haber otros aspectos que influyan en esa decisión y así nos va. Ser hijo único sólo es una circunstancia más de tu vida, no una definición de ti mismo. No es una forma de ser.