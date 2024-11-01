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El hijo del propietario de la pastelería La Suiza de Gijón recurrirá el indulto a los seis condenados: «Es ilegal y será revocado»
La familia llevará el caso ante el Tribunal Supremo al considerar que la medida carece de base jurídica y responde únicamente a «criterios ideológicos»
|
etiquetas
:
pablo álvarez meana
,
la suiza
,
indulto
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pastelería
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#7
Leon_Bocanegra
*
El 27 matrículas ataca de nuevo
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131
#9
josde
#7
Vamos un jeta y sinvergüenza mentiroso de la vida.
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#11
Hynkel
#7
Por algo la noticia lo presenta como "el hijo del dueño de La Suiza", para tratar de tapar el ridículo
.
El Matrículas es un personaje, cualquiera que le conoce ya le tiene bien calado. Ha soltado su titular, y ahí se va a quedar la cosa.
Los indultos que se revocan se cuentan con los dedos de una mano. Está el caso del conductor kamikaze indultado por Gallardón y que le habían caído más de diez años de talego. El Supremo lo revocó, y aún así la votación fue muy muy ajustada.
Así que revocar el indulto a las seis estando ya en tercer grado no va a valer para nada.
3
K
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#3
gadish
No entiendo. El indulto es SIEMPRE contrario a base jurídica, no? es eso, un indulto, se le ha juzgado, se le ha encontrado culpable, pero por motivos sociales y/o políticos se le indulta.
me he perdido.
8
K
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#4
sotillo
#3
No, los perdidos son otros
2
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#12
IrMaNDiÑo
Ese niñato es un.peligro. Arruinó el negocio de su familia wue llevaba décadas dando beneficios, se metió en un lío legal dr donde le saco un amigotes juez, y se presenta como el adalid del personaje futuro diputado de VOX, para que vayamos viendo lo que nos espera si tocan gobierno.
3
K
46
#2
Stathamdepueblo
querrá un reembolso
1
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#5
pepel
#2
Alguien que ni siquiera es el dueño.
0
K
18
#6
Andreham
#5
Este sí va a heredar la empresa, así que le va en ello.
1
K
28
#1
harverto
Claro, porque el Supremo no tiene criterios ideológicos...
2
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30
#8
josde
#1
Y no se ven constantemente con sus resoluciones.
1
K
28
#10
jorgeesc
Imagino que sabe que será revocado porque así se lo ha informado el supremo cuando le llamó para proponerle que ponga la demanda ¿no?
1
K
21
#14
Aguarrás
Matrículas, trozo mierda, ponte a
currar
por una vez en la vida, sabandija parásita.
0
K
12
#13
iconoclasta
archive.is/ZSbAn
El hijo del pastelero argumenta que los seis reales decretos que formalizan los indultos «vulneran la ley reguladora de 1870», al no justificar adecuadamente los criterios exigidos de justicia, equidad o utilidad pública. «Los decretos se limitan a citarlos de forma genérica, sin ninguna fundamentación real», expone. Una interpretación que, según añade, no sería solo personal, sino que «coincide con la valoración expresada por el propio fiscal jefe de Gijón».
0
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9
#15
ChingPangZe
viendo quien está detras de esta denuncia se entiende que haya llegado tan lejos.
0
K
9
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15
comentarios)
menéame
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El Matrículas es un personaje, cualquiera que le conoce ya le tiene bien calado. Ha soltado su titular, y ahí se va a quedar la cosa.
Los indultos que se revocan se cuentan con los dedos de una mano. Está el caso del conductor kamikaze indultado por Gallardón y que le habían caído más de diez años de talego. El Supremo lo revocó, y aún así la votación fue muy muy ajustada.
Así que revocar el indulto a las seis estando ya en tercer grado no va a valer para nada.
me he perdido.
El hijo del pastelero argumenta que los seis reales decretos que formalizan los indultos «vulneran la ley reguladora de 1870», al no justificar adecuadamente los criterios exigidos de justicia, equidad o utilidad pública. «Los decretos se limitan a citarlos de forma genérica, sin ninguna fundamentación real», expone. Una interpretación que, según añade, no sería solo personal, sino que «coincide con la valoración expresada por el propio fiscal jefe de Gijón».