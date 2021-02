Hijo de líder de la secta Moon involucrado en protesta contra el Congreso de Estados Unidos

Sun Myung Moon creó un grupo económico y religioso que incluyó el diario The Washington Times y World News y la Confederación Causa, plataforma de actividades anticomunistas en la región. Tras su muerte en 2012, la Iglesia de la Unificación se dividió. El hijo menor, Sean Moon, fundó la World Peace and Unification Sanctuary, conocida también como Sanctuary Church o Rod of Iron Ministries. Uno de sus hermanos, Kook Jin Justin Moon, es el propietario de la empresa de armas Kahr Arms y vende los rifles que los fieles portan en sus ceremonias.