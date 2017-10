Un hijo adoptivo de Woody Allen lo defiende de los cargos por abuso sexual y culpa a Mia Farrow

Moses Farrow, uno de los hijos adoptivos del director Woody Allen y la actriz Mia Farrow,denunció que su madre fue "abusiva física y emocionalmente" y la acusa de haber manipulado a su hermana Dylan para que denunciase a su padre por abuso sexual. "Ahora que ya no vivo con miedo de su rechazo soy libre de compartir cómo ella me lavó el cerebro", afirmó Moses, de 39 años, en una entrevista con Eric Lax, autor del último libro sobre el reconocido cineasta, "Start to Finish: Woody Allen and the Art of Moviemaking" y cuyo fragmento fue publicado