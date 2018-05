El hielo de Groenlandia se derrite, pero no es nuevo. Descubren que siempre fue sensible al calor. Según un equipo científico de la Universidad Estatal de Oregón, esto demuestra que Groenlandia es muy sensible a las condiciones ambientales y el calentamiento global tiene “un impacto significativo en la capa de hielo, ya se ha retirado a niveles que no estaban previstos hasta fines de siglo”, en palabras del investigador Anders Carlson.