Hideaki Anno le contó a una actriz de doblaje de Evangelion secretos que ella dice que se llevará a la tumba [EN]

¿Creías que lo sabíamos todo sobre Evangelion? ¡No lo sabemos, por lo visto! Durante una reciente rueda de prensa para el lanzamiento en Blu-ray de Evangelion 3.333, la actriz de doblaje Maaya Sakamoto dijo que su creador Hideaki Anno le contó secretos sobre el personaje que interpreta, Mari Illustrious Makinami. Mari Illustrious Makinami es, por supuesto, una piloto de Eva de la serie Rebuild of Evangelion. Es una piloto algo misteriosa pero con talento. El personaje hizo su debut en Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, de 2009