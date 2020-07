Los herpesvirus entran en estado latente para adaptarse en diferentes condiciones y sobrevivir

Los científicos comparan esta estrategia, en un artículo en la revista 'Proceedings of National Academy of Sciences', con la que hacen los inversores cuando cubren una apuesta: dividen su dinero entre inversiones arriesgadas, que podrían generar grandes ganancias, e inversiones seguras, que ayudan a garantizar que no todo se pierda en un colapso del mercado. "El citomegalovirus es una enfermedad devastadora que causa graves defectos congénitos y mata. Ahora tenemos una nueva comprensión de cómo el virus establece la latencia".