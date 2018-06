Los héroes no son diferentes a ti

El problema nunca es nuestra incapacidad sino la creencia de que no somos capaces. No es una cuestión de poder, sino de creer que se puede. Todos tenemos dudas, miedos e inseguridades(...). Incluso las personalidades más arrolladoras y 'aparentemente' seguras que te imaginas también, porque biológicamente estamos programados para la supervivencia y no para el reto. Por tanto, lo seguro y cómodo prevalece casi siempre frente a la incertidumbre y el desafío.