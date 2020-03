Héroes anónimos en las tiendas de barrio

No todos pueden permitirse realizar una compra por internet. Y no se trata sólo de personas mayores sino de hombres y mujeres que se han quedado sin ingresos de la noche a la mañana. Realizar una compra en una tienda como la de nuestro protagonista es más económico que hacerla en una gran superficie donde los gastos de envío son elevados y no han desaparecido a pesar de vivir esta situación extraordinaria.